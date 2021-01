iPhone 12 et MagSafe : Apple recommande la vigilance en cas de pacemaker

Apple a quelque peu modifié sa communication concernant l'iPhone 12 - et ce dans la pluralité de ses versions - qui contient davantage d'aimants par rapport aux modèles précédents.

Il est toujours précisé que l'iPhone 12 n'est pas censé présenter un plus grand risque d'interférences magnétiques avec des appareils médicaux comme les stimulateurs cardiaques (ou pacemaker) et les défibrillateurs. Néanmoins, l'attention est aussi attirée sur les accessoires MagSafe, les chargeurs MagSafe et MagSafe Duo.



" Les appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs peuvent contenir des capteurs qui réagissent aux aimants et aux émetteurs à proximité. Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, maintenez une distance de sécurité entre votre iPhone (et ses accessoires MagSafe) et votre appareil médical (plus de 15 cm ou plus de 30 cm en cas de charge sans fil) ", écrit Apple.

Une vigilance connue

Comme précédemment (et comme le font de nombreux fournisseurs d'appareils connectés et autres), Apple enjoint les utilisateurs concernés à consulter leur médecin et le fabricant de l'appareil médical afin d'obtenir des informations précises.

Dans une brochure sur le stimulateur cardiaque (PDF), la Fédération Française de Cardiologie souligne par exemple que les plaques à induction sont à éviter pour le poteur d'un pacemaker, ou à une distance d'au moins 50 cm. Il recommandé d'éviter de porter un téléphone portable dans une poche près du stimulateur, ou encore de s'arrêter au milieu des portiques antivol de magasin.

La plupart des stimulateurs cardiaques récents permettent de passer une IRM, alors que par le passé ce type d'examen était contre-indiqué.