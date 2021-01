Les iPhone 12, mini, Pro et Pro Max en promotion pour bien débuter 2021 !

L'iPhone 12 d'Apple se vend extrêmement bien, faisant d'ailleurs de ce modèle le smartphone 5G le plus vendu au monde, rien de moins !

Le bon plan du jour concerne l'opérateur RED qui propose deux promotions sur tous les modèles et coloris d'iPhone 12.

D'une part une remise immédiate de 20 à 30 euros selon le modèle choisi, et d'autre part une remise de 100 euros remboursée sur votre facture téléphonique, cette dernière offre et valable jusqu'au 4 janvier 2021. Attention, pour profiter de cette seconde remise, il faut soit commander un forfait mobile lors de l'achat de l'iPhone (ou en avoir commandé un entre le 8 décembre 2020 et le 4 janvier 2021) soit être déjà client chez l'opérateur RED. Si vous n'êtes pas dans ces deux cas de figure, c'est peut-être le bon moment pour basculer chez RED en profitant de leur forfait mobile 80 Go de data à seulement 15 € par mois !

Ci-dessous les promotions :



Pour rappel, l'iPhone 12 mini (5,4") est disponible en 64, 128 ou 256 Go à partir de 809 € prix officiel, l'iPhone 12 à 909 € (6,1"), et les iPhone 12 Pro (6,1") et Pro Max (6,7") en 128, 256 ou 512 Go à partir de 1159 € et 1259 €.

Signalons pour terminer que la réduction de 100 € s'applique à tous les smartphones coûtant plus de 600 € chez RED, si vous êtes plus adepte des Samsung ou Xiaomi, pas de souci, vous trouverez votre bonheur sur cette page.