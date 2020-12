Les iPhone 12, mini, Pro et Pro Max en fortes promotions chez RED

Commercialisés depuis fin octobre, les iPhone 12 se vendent bien, très bien même, faisant de l'iPhone 12 le modèle 5G le plus vendu au monde en moins de .. 15 jours !

Pour rappel, l'iPhone 12 mini (5,4") est disponible en 64, 128 ou 256 Go à partir de 809 € prix officiel et de 909 € pour l'iPhone 12 (6,1"), et les iPhone 12 Pro (6,1") et Pro Max (6,7") en 128, 256 ou 512 Go à partir de 1159 € et 1259 €.



Le bon plan du jour concerne l'opérateur RED qui propose deux promotions sur tous ces modèles. D'une part vous aurez une remise immédiate de 20 à 30 euros selon le modèle choisi, et d'autre part une remise de 100 euros qui vous sera remboursée sur votre facture téléphonique, offre valable jusqu'au 4 janvier 2021. Notons que pour profiter de cette seconde réduction, il faudra donc commander un forfait mobile lors de l'achat de l'iPhone (ou en avoir commandé un entre le 8 décembre 2020 et le 4 janvier 2021) soit être déjà client chez l'opérateur RED et simplement acheter le smartphone depuis son compte. Sachant que RED propose les forfaits mobiles parmi les moins chers de France, en ce moment un forfait mobile 80 Go de data à seulement 15 € par mois, le deal est plus qu'intéressant !



Dernière précision, cette réduction de 100 € ne s'applique pas qu'aux iPhone, mais à tous les smartphones coûtant plus de 600 €, libre à vous de choisir chez RED un Samsung ou un Xiaomi sur cette page !