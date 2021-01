iPhone 12 Mini : Apple réduit la production pour privilégier la version Pro

L'iPhone 12 Mini ne faisant pas recette, sa production serait réduite au profit de celle de l'iPhone 12 Pro qui a plus les faveurs du public.

Avec la série iPhone 12, Apple a tenté de proposer un modèle compact mais offrant les mêmes performances que les autres modèles. L'iPhone 12 Mini prend le contre-pied de la tendance générale vers des écrans toujours plus grands et veut répondre à une demande d'une partie du public pour des appareils pas forcément immenses.

Il est toutefois rapidement apparu que ce modèle a connu un démarrage plus difficile que les autres variantes et qu'il est finalement plutôt boudé, la demande s'orientant vers l'iPhone 12 d'abord et les versions Pro ensuite.

Les chiffres indirects, puisqu'Apple ne fournit aucune donnée précise, ont montré un décrochage immédiat des ventes sur le marché US.

Le prix a pu jouer contre lui alors que la firme dispose déjà dans son catalogue d'iPhone compacts d'ancienne génération beaucoup moins onéreux.

Dans ce contexte, l'analyste Katie Huberty, de Morgan Stanley, indique qu'Apple aurait réduit de 2 millions d'unités sa prévision de production pour l'iPhone 12 Mini, compensée par une augmentation de 2 millions d'appareils pour celle de l'iPhone 12 Pro.

Au vu de ces résultats, verra-t-on vraiment un iPhone 13 Mini cette année ou bien la firme devra-t-elle revoir ses projets ?