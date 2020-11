iPhone 12 : les modules photo non réparables sans passer par Apple

Une nouvelle fois, Apple se voit critiquée pour sa politique de restrictions en matière de réparation de ses appareils mobiles, empêchant les acteurs tiers d'effectuer des réparations sans des outils spécifiques ou une validation logicielle uniquement fournis à ses propres services de réparation.

iFixit, en pratiquant le démontage de plusieurs iPhone, a tenté de remplacer le capteur photo d'un smartphone par celui d'un autre. Si le remplacement du composant ne pose pas de soucis particuliers, impossible en revanche de faire fonctionner correctement le module photo ensuite.

Certains modes photo deviennent inaccessibles, la bascule vers l'ultra grand angle ne se fait plus ou bien le fonctionnement de l'appareil photo devient erratique et se bloque, le rendant inutilisable.

A force d'investigations et de partage d'informations avec d'autres réparateurs, il apparaît que le changement du module photo de l'iPhone 12 nécessite une certification logicielle fournie par une application baptisée System Configuration et qui est un outil propriétaire d'Apple, donc non accessible à des tiers.

Cette validation est requise pour le changement d'écran mais iFixit relève qu'il reste possible de réaliser un remplacement de l'affichage et de le faire fonctionner normalement, malgré un message d'alerte.

Pas d'explications précises

Les raisons d'un tel blocage de la réparation du module photo de l'iPhone 12 ne sont pas connues mais pourraient être liées à des raisons de sécurité, tout comme le module de lecture d'empreintes Touch ID n'était un temps pas réparable sans une action directe d'Apple.

Malgré tout, iFixit s'inquiète de cette tendance à compliquer la tâche de réparation des iPhone, notamment pour des composants qui sont parmi les plus fréquents à devoir être remplacés dans la vie des smartphones.

Et ce d'autant plus que rendre les réparations plus faciles et fiables fait partie des objectifs environnementaux de la firme, fait malicieusement remarquer iFixit. En attendant, il est déjà possible de consulter les prix des réparations des iPhone 12 et iPhone 12 Pro pratiqués par Apple.