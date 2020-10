L'iPhone 12 Pro s'affiche en photo officielle chez Rhinoshield

L'iPhone 12 livre progressivement tous ses secrets et cette fois c'est le fabricant Rhinoshield qui nous partage une photo officielle de la version Pro.

L'iPhone 12 est toujours attendu pour cette fin d'année et c'est désormais le fabricant de coques de protection Rhinoshield qui en fait parler en dévoilant des visuels de la version Pro.

La marque débute ainsi sa communication autour des produits dédiés à la prochaine génération d'iphone et a mis sur son site des photos de ses nouvelles coques. On peut ainsi voir de véritables clichés de l'iPhone Pro, qui confirment les rumeurs et autres fuites, notamment sur l'apparence du module photo arrière.

Le design se confirme également avec des bordures plates qui nous renvoient à l'iPhone 4. Se confirment les trois capteurs photo et le module Lidar.

Apple devrait officialiser ses nouveaux smartphones lors d'une keynote qui se tiendra le 13 octobre prochain.