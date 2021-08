iPhone 13 : Apple pourrait perdre un utilisateur sur deux

Selon un sondage réalisé par SellCell, Apple pourrait ne pas voir la confiance des utilisateurs de ses produits se renouveler lors de la sortie de l'iPhone 13.

L'enquête menée auprès de 3000 utilisateurs d'iPhone aux USA a révélé que seulement 43,7% d'entre eux comptaient effectivement acquérir un iPhone 13. Cela reste mieux que la précédente enquête menée sur l'iPhone 12 (41%) mais insuffisant pour Apple qui n'arrive plus à conserver sa clientèle ni à encourager suffisamment au renouvellement de matériel.





Sur les 43,7% prêts à franchir le cap, 38% comptent s'orienter vers l'iPhone 13, 24% vers l'iPhone 13 Pro, 31% vers l'iPhone 13 Pro Max et seulement 7% vers l'iPhone 13 Mini ce qui confirme à nouveau le désintérêt des utilisateurs pour la version Mini du smartphone d'Apple qui constituait déjà un échec sur la précédente génération.

L'enquête révèle également les attentes du public : avec 22% des voix, c'est le taux de rafraichissement Pro Motion 120Hz de l'écran qui est la fonctionnalité la plus attendue de l'iPhone 13, devant le Touch ID sous l'écran et l'always on display.

Le désintérêt des utilisateurs pour l'iPhone 13 s'explique par plusieurs facteurs : le manque de nouveauté au fil des versions, la durée de vie des smartphones qui s'allonge, le prix des produits Apple, mais aussi la concurrence d'Android qui séduit de plus en plus les fans d'Apple par la multiplication des références et des nouveautés.