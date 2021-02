iPhone 13 : Apple prévoit une version Mini malgré l'échec de l'iPhone 12 Mini

Plusieurs rapports indiquent que l'iPhone 12 Mini est un semi-échec : les ventes sont en berne et le public n'a visiblement pas accroché aux prestations du smartphone qui constitue l'entrée de gamme d'Apple.

L'idée pour Apple était ainsi de proposer un smartphone plus compact pour explorer un segment délaissé du marché, tout en produisant un terminal moins cher pour se rendre plus accessible. Mais malgré son écran de 5,4 pouces, l'iPhone 12 Mini n'a pas rempli son objectif et il ne représenterait ainsi que 6% des ventes d'iPhone, soit moins que les précédents iPhone Low Cost iPhone SE.

Mais cet échec ne semble pas avoir dissuadé Apple qui préparerait bel et bien un iPhone 13 Mini pour cette année malgré tout. Jon Prosser indique ainsi que l'iPhone 13 de cette année sera en réalité un iPhone 12 S et qu'il sera de nouveau décliné en 4 modèles.

Pourquoi ce choix ? Apple semble estimer que le succès de l'iPhone 12 Mini a été gâché par la sortie trop rapprochée de l'iPhone SE lancé au début d'année 2020. En conséquence, Apple envisage de ne pas renouveler son iPhone SE pour 2021.