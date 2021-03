iPhone 13 : déjà des coques en précommande

Il reste encore plusieurs mois avant qu'Apple ne dévoile sa prochaine série d'iPhone. Les rumeurs ne manquent pas et jusqu'à trouver des coques pour iPhone 13 en précommande.

L'iPhone 13 d'Apple… ce n'est pas pour tout de suite avec une présentation qui devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre prochain si le groupe de Cupertino reprend ses habitudes du passé.

Dans un contexte particulier de pandémie de coronavirus ayant perturbé la phase de développement et occasionné des retards de production, l'année 2020 avait fait exception pour l'iPhone 12 avec une présentation en octobre pour le premier iPhone compatible 5G.

Par superstition, la prochaine génération d'iPhone ne portera peut-être pas le numéro 13 et la gamme pourrait ainsi se dénommer 12S. Reste que c'est bel et bien une coque iPhone 13 que l'on peut déjà trouver en précommande avec une livraison estimée pour début septembre. Il est même fait mention d'une coque pour iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max.

C'est un nouvel indice qu'Apple a l'intention de reprendre le design des iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max puisque les coques sont similaires. Par contre, pas de trace d'une coque pour iPhone 13 mini, et dès lors la question de savoir si Apple retentera ce format de poche après l'iPhone 12 mini pour lequel les ventes auraient été décevantes.



Rappelons que d'après certaines sources généralement bien informées, une nouveauté notable pour l'iPhone 13 serait le choix d'une technologie de dalle LTPO OLED, et ainsi un taux de rafraîchissement dynamique à jusqu'à 120 Hz.

L'iPhone 13 ne profiterait par contre toujours pas d'un port USB-C et s'appuierait donc encore sur un port Lighthing. Avant d'oser une révolution en se passant de tout port et en ayant massivement recours à MagSafe ?