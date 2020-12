iPhone 13 : l'encoche se fera plus discrète

Après avoir lancé l'encoche sur les smartphones avec son iPhone X, Apple cherche à en réduire l'empreinte, et cela pourrait se faire via l'iPhone 13.

Critiquée autant qu'elle est appréciée, l'encoche sur le haut des smartphones inaugurée avec l'iPhone X reste actuellement la marque de fabrique d'Apple.

Si certains constructeurs se sont essayés à l'exercice, la majorité a rapidement opté pour une encoche réduite puis un poinçon, et désormais beaucoup planchent également sur le capteur photo directement installé sous l'écran.

Chez Apple, on a fait le choix de conserver l'encoche, qui a permis à l'iPhone X d'en finir avec le module Touch ID et les boutons en façade. L'encoche sert ainsi à embarquer les différents capteurs et caméras permettant de proposer l'identification Face ID, puisqu'Apple ne souhaite pas déporter son module Touch ID sur la tranche ou à l'arrière de son appareil.

Selon DigiTimes, Apple serait néanmoins sur le point de réduire drastiquement la taille de l'encoche avec l'iPhone 13. La marque aurait ainsi réussi à faire évoluer ses capteurs Face ID avec la fusion de certains éléments. Cela permet d'obtenir un module bien plus compact, ce qui permettrait d'avoir une encoche plus réduite.

L'encoche sur l'iPhone 13 ne serait pas moins épaisse, mais elle serait moins large et plus localisée au centre, au niveau du haut-parleur. Elle pourrait finalement se présenter comme une grosse encoche de type goutte d'eau. Par ailleurs, le tout serait également plus performant et embarquerait un module LiDAR.