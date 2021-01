iPhone 13 : l'encoche réduite se confirme un peu plus

Les informations se suivent et se ressemblent concernant le prochain iPhone d'Apple et confirment ainsi que l'encoche sera bien réduite.

Si l'iPhone 13 continuera de mettre en avant une encoche sur son écran plutôt qu'un poinçon, la taille du module devrait être revue à la baisse.

Rappelons qu'Apple a été le premier fabricant de smartphones à lancer un terminal sans bouton en façade. Pour ce faire, la marque a dû abandonner son module Touch ID pour lui préférer Face ID, un jeu de capteurs proposant de la reconnaissance faciale de pointe.

Le jeu de capteurs exploité pour l'identification faciale hautement sécurisée d'Apple est toutefois relativement imposant et nécessite de la place au sein du smartphone, mais aussi en façade, ce qui explique pourquoi les terminaux de la marque conservent une encoche imposante depuis l'iPhone X.

Mais depuis quelques semaines, il se fit qu'Apple a réussi à réduire la taille de son module, notamment en fusionnant certains capteurs pour ne plus en former qu'un. L'encoche doit ainsi camoufler les capteurs Truedepth, la caméra frontale, un capteur de proximité, un micro et un haut-parleur.

En réduisant la taille de ses capteurs, Apple devrait donc bel et bien proposer des encoches plus fines, mais aussi larges que les actuelles selon des informations rapportées par Macotakara.

Le site rapporte également que les 4 variantes d'iPhone 13 devraient être plus épaisses de 0,26 mm que l'iPhone 12. Le bloc photo serait plus épais également, et Apple aurait déjà prévu de protéger le bloc photo carré d'un cristal de saphir pour éviter les rayures et casses.

La sortie de l'iPhone 13 est prévue pour septembre 2021.