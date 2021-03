iPhone 13 : l'encoche réduite se dévoile

Une fuite confirme que l'iPhone 13 aura bel et bien une encoche de taille réduite.

Un cliché issu des lignes de production des écrans dédiés au prochain iPhone 13 nous confirme aujourd'hui qu'Apple a bel et bien décidé de réduire la taille de son encoche.

Rappelons que depuis la sortie de l'iPhone X, plus aucun smartphone d'Apple ne propose de bouton home physique. Le module Touch ID a été troqué pour la reconnaissance faciale et divers capteurs Trudepth logés dans une encoche assez imposante située sur le haut de l'appareil.

Il se murmurait toutefois qu'Apple cherchait à réduire la taille de cette encoche et pour cela, la marque a dû parvenir à combiner certains capteurs et à réduire la taille de certains modules. Cette réussite devrait ainsi se constater avec le prochain iPhone qui proposera une encoche toujours aussi épaisse, mais bien moins large qu'a l'heure actuelle.

Le cliché permet également de confirmer les dimensions des écrans : 5,4 pouces pour l'iPhone 13 Mini, 6,1 pouces pour l'iPhone 13 et 13 Pro et 6,7 pouces pour l'iPhone Pro Max. Afin de gagner un peu plus en largeur, Apple a également choisi de disposer ses modules de façon différente, notamment au niveau du haut-parleur qui viendra se loger dans l'angle supérieur du smartphone.