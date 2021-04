iPhone 13 : un premier rendu

On sait qu'avec l'iPhone 13, Apple ne fera pas dans la révolution, mais dans une continuité très assumée. Le prochain smartphone ne devrait ainsi pas déborder de nouveautés, mais il faudra s'attendre à un léger changement de design.

Si le châssis de l'appareil devrait rester celui de l'iPhone 12, en revanche, côté écran, on devrait assister à un changement au niveau de l'encoche de l'appareil. Apple a réussi à rendre ses modules True Depht plus compacts et a réorganisé les capteurs pour proposer une encoche amincie.

L'intégration d'un capteur d'empreintes sous l'écran ne modifie pas le design de l'appareil, et le bloc photo ne devrait pas boucher non plus, il restera carré avec ses 3 modules photo principaux disposés en triangle.

SpecsTech, qui nous livre un rendu des appareils nous présente toutefois les coloris choisis pour l'iPhone 13 : blanc, doré et bleu, même si une version noire est également prévue. Le prochain smartphone d'Apple est attendu pour la rentrée prochaine.