iPhone 13 : le prix chute au Japon, Apple prend des mesures contre les étrangers

Depuis quelques semaines, face à une montée de l'inflation (+2,1%) au Japon, l'archipel est devenu le pays dans lequel l'iPhone 13 d'Apple est le moins cher au monde. La chute de la valeur du Yen entraine ainsi une baisse des prix de l'ensemble des produits à tarif fixes des grandes marques.

Le yen étant au niveau le plus bas depuis 24 ans, les touristes présents au Japon se frottent déjà les mains et ciblent ainsi les produits de luxe et autres articles à forte valeur, notamment l'iPhone 13.

Pour se rendre compte de la situation, l'iPhone 13 128Go qui est vendu au prix fixe de 98 800 yens passe ainsi de 909 à 690€ avec la chute du prix du yen. Les Apple Stores japonais ont ainsi subi l'assaut des touristes et ont été dévalisés, mais pour Apple, il est temps de mettre fin à la fête.

Désormais, le rabais fiscal accordé aux étrangers n'est plus de mise dans les Apple Store japonais. Il sera demandé une carte d'identité ou passeport à chaque acheteur et les prix seront désormais lissés sur l'ensemble des produits proposés, plus question donc de jouer avec le taux de change.