iPhone 13 Pro : 55% plus performant qu'un iPhone 12 Pro

Il ne sortira officiellement que dans une semaine, pourtant l'iPhone 13 Pro est déjà tombé entre quelques mains. L'occasion se présente ainsi de savoir ce que vaut réellement le smartphone.

Rappelons que la nouvelle génération d'iPhone embarque un SoC Apple A15 Bionic gravé en 5 nm, annoncée comme le plus performant et le plus économique des processeurs d'Apple à ce jour.

Et cela se confirme dans les premiers benchmarks partagés puisque l'iPhone 13 Pro revendique ainsi 14 216 points sur Geekbench 5 Metal contre 9 123 points pour l'iPhone 12 Pro, soit 55 % de performances en plus.

Il faut dire que la nouvelle puce embarque non plus 4, mais 5 coeurs GPU (uniquement pour la version Pro de l'iPhone), et que les nouveaux écrans en 120 Hz sont particulièrement gourmands en ressources. Si Apple a dopé ses appareils, c'est aussi pour mettre en avant la partie photo et ses logiciels de retouche et montage : la marque souhaite présenter ses smartphones comme de véritables outils de productivité.