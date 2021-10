iPhone 13 Pro Max : le meilleur écran du marché, tout simplement

Apple est réputé depuis des années et le lancement de ses premiers écrans Retina pour proposer des dalles d'une qualité incomparable sur le marché du smartphone. C'est à nouveau le cas avec le nouvel iPhone 13 Pro Max qui est passé entre les mains de DisplayMate.

Le laboratoire spécialisé dans les tests des écrans de smartphones a ainsi décortiqué celui de l'iPhone 13 Pro Max et lui a accordé la première place de son classement, le faisant passer devant celui du Galaxy S21Ultra de Samsung.

L'écran de l'iPhone 13 Pro Max profite d'une foule de fonctionnalités et caractéristiques haut de gamme : ProMotion avec variation du taux de rafraichissement de 10 à 120 Hz, définition de 2778x1284 pixels à 458 ppp, luminosité excellente et contraste de 2 000 000:1. Il s'agit tout simplement de la dalle OLED la plus lumineuse du marché avec 1000 nits en usage standard et 1200 nits en HDR.

Il faudra très certainement attendre la sortie du Galaxy S22 Ultra pour voir ce classement remis en cause chez DisplayMate, soit pas avant l'année prochaine.