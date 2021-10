iPhone 13 : Apple dans l'obligation de réduire la production

Hormis pour sa montre connectée Apple Watch Series 7 avec un lancement retardé, le puissant groupe de Cupertino semblait se jouer de la pénurie mondiale de composants et puces électroniques qui ne frappe pas que le secteur high-tech. Finalement, Apple connaît aussi des problèmes pour son emblématique iPhone.

Selon une information de Bloomberg, les fournisseurs Broadcom et Texas Instruments ont du mal à répondre à la demande et Apple se voit dans l'obligation de revoir à la baisse la production de l'iPhone 13. Il n'y a en effet pas que TSMC pour par exemple le SoC A15 Bionic des divers modèles de l'iPhone 13.

Broadcom et Texas Instruments sont notamment impliqués pour des composants en rapport avec le réseau et la connectivité, la gestion de l'alimentation de l'écran, de la caméra et sans fil, et plus encore.

Suffisant pour les fêtes de fin d'année ?

Au lieu de 90 millions d'unités d'ici la fin de l'année, ce sera 80 millions. L'impact devrait donc être relativement contenu pour la période toujours cruciale des fêtes de fin d'année. D'après les estimations de certains analystes, Apple pourrait manquer de 5 millions d'iPhone 13 pour cette période.

Forcément, cette information a fait chuter le cours de l'action Apple en Bourse, avec également un impact négatif pour Broadcom et Texas Instruments.

Patron d'Apple, Tim Cook avait déjà alerté au sujet de problèmes et contraintes d'approvisionnement en puces lors des derniers résultats trimestriels du groupe. " Nous ferons tout notre possible pour atténuer toutes les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. " La relation privilégiée d'Apple avec ses fournisseurs en tant que très gros client n'aura finalement pas suffi.