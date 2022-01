iPhone 13 : quand l'écran devient subitement rose

Avec son iPhone 13, Apple se félicitait d'un succès renoué, et pourtant ce succès pourrait rapidement se transformer en véritable plaie : le terminal connait actuellement un problème de taille : son écran devient rose et l'appareil devient quasiment inutilisable.

C'est en Chine que les témoignages sont les plus nombreux : l'iPhone 13 voit, depuis l'arrivée d'iOS 15, son écran adopter parfois une teinte rose sans raison apparente. Ce changement de teinte n'arrive pas seul puisque le terminal devient également particulièrement lent, redémarre souvent ou bloque et impose un reboot.

La réinitialisation du terminal aux paramètres d'usine ne corrige pas les bugs. Apple a été averti du problème et a communiqué sur le fait qu'il ne serait pas matériel, mais bien logiciel.

Apple recommande aux utilisateurs concernés de sauvegarder leurs données et de passer à la version d'iOS la plus récente. Un correctif est en cours de développement, mais aucune date précise de diffusion n'a été confirmée. Actuellement, tous les modèles d'iPhone 13 sont concernés, de la version Mini aux versions standard, Pro et Pro Max.