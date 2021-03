iPhone 13 : toujours pas d'USB-C

L'espoir de voir Apple faire basculer ses smartphones vers le port USB-C s'amenuise de plus en plus... La marque est régulièrement pointée du doigt pour ses ports propriétaires, et il semblerait que l'iPhone 13 ne changera pas la donne.

L'analyste Ming Chi Kuo indique ainsi que le prochain terminal de la marque continuera de proposer un port Lightning, en marge du système MafSafe assurant de la recherche sans fil, lancé avec l'iPhone 12.

Ce choix serait dû à plusieurs facteurs : d'une part, le port USB-C n'est pas aussi étanche que le lightning, mais la véritable raison est une fois de plus liée à la rentabilité. On parle ici de continuer à exploiter une connectique propriétaire permettant à Apple de maintenir son programme MFi (Made For iPhone) qui contraint les constructeurs tiers à reverser des royalties à Apple pour proposer des accessoires compatibles.

Il s'agirait toutefois du dernier appareil exploitant un port physique. Apple échappera ainsi de justesse au projet de loi européen visant à imposer l'USB-C comme port de recharge universel sur les smartphones. Passé l'iPhone 13, l'iPhone devrait uniquement miser sur la recharge MagSafe.