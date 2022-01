iPhone 14 : Apple adoptera enfin le poinçon pour capteur photo frontal

En lançant son iPhone X en novembre 2017, Apple devenait le premier fabricant de smartphones à mettre en avant l'écran de son appareil et à faire le choix d'une encoche pour loger le module de photo frontal.

Un choix rapidement critiqué par une partie des utilisateurs trouvant l'encoche disgracieuse, ce qui a poussé les constructeurs à réviser le concept. On a ainsi pu voir nombre de smartphones Android adopter progressivement l'encoche, puis la goutte d'eau, avant d'accueillir plus globalement le simple poinçon. La prochaine étape est la bascule vers le capteur logé directement sous l'écran, une technologie pour le moment réservée aux terminaux haut de gamme.

Avec plusieurs années de retard, Apple s'apprête donc à adopter le poinçon à son tour pour l'iPhone 14. Une situation qui s'explique par le fait que depuis l'iPhone X, Apple ne souhaite plus aucun bouton sur la face de ses appareils. Exit donc le module d'identification TouchID et bonjour le Face ID. Or, problème, le module FaceID impose un équipement complexe avec plusieurs capteurs, ce qui explique la nécessité d'une encoche.

Avec l'iPhone 14, Apple pourrait avoir simplifié son module FaceID... Et visiblement la marque ne souhaite pas revenir au Touch ID ni même au capteur d'empreintes sous l'écran...

D'ici la sortie de l'appareil, on devrait voir de plus en plus de smartphones Android basculer vers les capteurs photo frontaux invisibles. C'est le cas de Google qui prépare justement un capteur sous l'écran pour son Pixel 7.