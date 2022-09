Un iPhone 14 made in India pour Apple

À l'exception du modèle Plus qui attendra le 7 octobre prochain, les nouveaux iPhone 14 d'Apple (iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max) sont commercialisés depuis le 16 septembre dernier. C'est dans ce contexte que le groupe de Cupertino annonce qu'il produira l'iPhone 14 en Inde.

" La nouvelle gamme d'iPhone 14 introduit de nouvelles technologies révolutionnaires et d'importantes capacités de sécurité. Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde ", indique Apple dans un court communiqué.

Depuis 2017, Apple a commencé à fabriquer des iPhone en Inde, mais il s'agissait jusqu'à présent d'anciens iPhone et pas du dernier modèle de son produit star fraîchement sorti. Apple avait par exemple commencé à produire l'iPhone 13 en Inde seulement en avril dernier, et avec un calendrier similaire pour l'iPhone 12.

Une diversification de la production hors de Chine

L'année dernière, Nikkei Asian Review avait évoqué l'intention d'Apple de se tourner encore davantage vers l'Inde pour la production de l'iPhone, et par ailleurs vers le Vietnam pour la production de ses tablettes iPad.

La fabrication de l'iPhone 14 en Inde souligne une nouvelle fois la volonté du groupe de diversifier sa production en dehors de la Chine, même si c'est toujours en Chine que Apple dispose de sa principale chaîne de production pour l'iPhone.

Cette diversification de raison tient compte des tensions géopolitiques et économiques entre la Chine et les États-Unis qui ont un impact sur la production, de même que les conséquences de la politique dite du zéro Covid en vigueur en Chine. Elle perturbe la production dans les usines de la Chine entière.

Principal partenaire d'Apple pour la production de l'iPhone, le groupe taïwanais Foxconn fabrique des appareils pour Apple dans ses installations de la ville de Sriperumbudur en Inde. Elle est située dans l'État du Tamil Nadu, à proximité de Chennai.

Apple en tête sur l'utra premium en Inde

Selon une note des analyses de J.P. Morgan publiée ce mois-ci, Apple va transférer 5 % de sa production mondiale d'iPhone 14 en Inde d'ici la fin de cette année 2022. Apple pourrait en outre produire jusqu'à 25 % de tous les iPhone en Inde à l'horizon 2025.

D'après Counterpoint Research, la part de marché d'Apple en Inde était de 3,8 % l'année dernière sur le segment des smartphones. Au deuxième trimestre 2022, le marché en Inde est dominé par Xiaomi qui est suivi de près par Samsung. Viennent ensuite Vivo, Realme et Oppo.

Si Apple n'est pas dans le Top 5 des fabricants en Inde, Counterpoint Research souligne toutefois que le marché des smartphones premium à plus de 30 000 roupies est dominé par Samsung qui est suivi par Apple grâce à l'iPhone 13. Sur les smartphones à plus de 45 000 roupies, Apple est en tête. En Inde, le prix de l'iPhone 14 débute à 79 900 roupies (plus de 1 000 €).