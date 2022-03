iPhone 14 : le bloc photo plus épais pour un meilleur grand-angle ?

L'iPhone 14 fait beaucoup parler depuis quelques semaines, entre fuites concernant la fiche technique et visuels issus des schémas d'usine.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui évoque les derniers schémas techniques partagés, il semblerait qu'Apple a enfin fait le choix d'opter pour des capteurs photo plus grands.

On a pu repéré que le bloc photo de l'iPhone 14 Pro proposait une excroissance assez importante comparée au reste du corps de l'appareil... Pour l'analyste, cela viendrait du fait qu'Apple a choisir d'améliorer la qualité de son grand-angle qui passerait de 12 à 46 mégapixels.

Avec cette amélioration, Apple pourrait ainsi gagner en piqué et en définition d'image. On parle ici d'un accroissement de taille important : entre 25 et 35% en largeur et 5 à 10% en épaisseur. Le capteur grand-angle serait composé de 7 éléments superposés.

Rappelons par ailleurs que l'autre changement notable de cette génération d'appareils sera la disparition de l'encoche en façade au profit d'un double poinçon.