iPhone 14 : date de sortie et prix en hausse

C'est le 13 septembre prochain qu'Apple devrait, selon des informations venant de Chine, présenter ses nouveaux iPhone 14 lors d'une conférence dédiée.

Et contrairement aux deux précédentes générations de smartphones de la marque, les terminaux seraient tous disponibles immédiatement après la conférence. Pas de lancement en deux temps ni de précommandes sur plusieurs jours, les stocks seraient suffisants pour assurer un lancement dès le 13 septembre.

Les sources évoquent également de mauvaises nouvelles : l'iPhone 14 serait le plus cher de tous les temps avec une facture qui devrait grimper de 100€ par version en moyenne.

Le prix de l'iPhone 14 Pro Max pourrait ainsi dépasser les 2000 $ avec 2 To de stockage... Du jamais vu chez Apple. Ces hausses de prix s'expliqueraient par la pénurie des composants qui frappe toujours, ainsi qu'aux coûts de développement et de fabrication de la puce A16 qui animera les appareils.

Concernant la gamme, il faudra s'attendre à un iPhone 14, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max. Les deux premiers appareils pourraient être particulièrement décevants et conserver l'ancienne puce A15 Bionic tout en misant sur un écran de 6,1 pouces tandis que les deux derniers disposeraient de la puce A16 et d'un écran de 6,7 pouces.