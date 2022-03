iPhone 14 Pro : les schémas détaillés confirment plusieurs points du design

Les schémas CAD supposés de l'iPhone 14 Pro ont déjà circulé la semaine dernière mais une nouvelle version en précise désormais les cotes. Le leaker Max Weinbach diffuse ainsi les schémas des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, montrant des smartphones proches dans leur design de la série iPhone 13 mais avec quelques changements.

Les dimensions relevées sont de 160, 7 x 77,58 x 7,85 mm pour l'iPhone 14 Pro Max et de 147,5 x 71,5 x 7,85 mm pour l'iPhone 14 Pro, confirmant une épaisseur un peu plus importante par rapport aux 7,65 mm d'épaisseur des iPhone 13 Pro.

Le bloc photo composé de trois modules est également un peu plus imposant et épais à l'arrière des futurs iPhone, ce qui amène à une épaisseur totale de 12 mm. Il n'y aurait donc pas de fusion des capteurs dans la coque comme certains rendus l'évoquaient.

Comme sur les schémas précédents, on observe ici l'abandon de l'encoche pour un double poinçon, l'un ovale et l'autre circulaire pour les capteurs FaceID et le module photo avant.

Cette configuration serait spécifique aux versions Pro, les iPhone 14 standard étant toujours attendus avec une encoche. L'autre grande différence entre modèles Pro et non Pro serait que les premiers seraient les seuls à profiter d'un SoC Apple A16 tandis que les modèles standard resteraient sur l'Apple A15, ce qui constituerait une première dans la gamme.