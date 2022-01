iPhone 14 : vers un capteur 48 MP mais pour quoi faire ?

Après plusieurs smartphones ne présentant que des évolutions mineures sur les précédentes générations, l'iPhone 14 pourrait bien se présenter comme une petite révolution chez Apple.

Les rumeurs et fuites se bousculent concernant le terminal et l'on sait qu'il devrait faire fi de l'encoche pour enfin adopter un poinçon sur l'écran. Mais ce ne devrait pas être le seul changement majeur.

Autre changement majeur évoqué depuis quelques jours, l'évolution majeure de l'APN embarqué dans le smartphone et ce n'est pas trop tôt.

Même si Apple réussit à proposer une excellente qualité de prise de vue avec ses terminaux, il est bon de rappeler que la définition des capteurs d'iPhone stagne à 12 mégapixels depuis l'iPhone 6S. La concurrence sur Android est depuis passée à des capteurs de 48, 64 voire 108 mégapixels (même si cela n'implique pas de proposer de meilleurs clichés que sur iPhone pour beaucoup d'entre eux).

Il se dit ainsi que l'iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient basculer vers un capteur photo principal de 48 MP. Apple a toujours refusé de modifier la définition de son capteur photo principal pour ne pas déséquilibrer son module global. L'idée est ainsi d'aligner tous les capteurs sur une définition similaire et proposer une expérience homogène aux utilisateurs. Alors certes, la nature des capteurs a changé depuis l'iPhone 6S tout comme les lentilles et le travail de traitement d'image est remarquable. Apple réussit malgré tout à se hisser parmi les meilleurs photophones, mais la marque ne peut plus en rester là.

Selon les fuites, le nouveau capteur sera compatible "Quad Pixel", ce qui implique que 4 capteurs adjacents pourront se combiner pour former un plus gros pixel. On reviendrait ainsi à un capteur de 12 MP, mais avec une plus grande capacité à capter la lumière. Reste à savoir si l'augmentation de la définition se traduira par une hausse proportionnelle de qualité des clichés et rien n'est certain à ce niveau... En d'autres termes, le choix de passer à 48 MP sur ses smartphones les plus chers pourrait simplement être un argument marketing sans grand effet concret pour l'utilisateur.