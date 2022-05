iPhone 15 en USB-C : Apple teste plusieurs possibilités

L'iPhone devrait bien abandonner la connectique Lightning au profit de l'USB-C l'an prochain. L'affirmation de l'analyste Ming-Chi Kuo est relayée par Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, qui confirme l'existence de prototypes d'iPhone doté d'un port USB-C.

La raison de ce changement vient de la législation européenne qui veut imposer l'usage du port USB-C dans les appareils mobiles à des fins d'harmonisation des technologies, d'interopérabilité et de réduction des déchets électroniques.

Elle pourrait ainsi accélérer un mouvement que la firme de Cupertino a commencé à donner à ses produits, les MacBook et certaines tablettes iPad étant déjà passées à l'USB-C.

L'iPhone fait encore de la résistance mais cela ne devrait plus durer, indique Mark Gurman, même si cela pourrait imposer l'utilisation d'un adaptateur USB-C / Lightning pour assurer une transition avec les nombreux accessoires exploitant l'actuelle connectique de l'écosystème Apple.

Une transition qui a déjà commencé

Bloomberg suggère également que cette évolution n'interviendra pas avant 2023 au mieux et que les iPhone 14 conserveront donc la connectique Lightning. L'USB-C offrira également des avantages en termes de puissance de charge et de vitesse de transfert des données mais il va y avoir un nécessaire travail d'adaptation des nombreux accessoires du marché et, pour Apple, une certaine perte de contrôle sur son écosystème.

Dans un nouveau message, l'analyste Ming-Chi Kuo a d'ailleurs indiqué s'attendre à voir débarquer des accessoires comme les AirPods ou les batteries MagSafe directement en USB-C à l'avenir.

La firme proposera-t-elle une version USB-C de l'iPhone en Europe pour se conformer à la législation et avec port Lightning ailleurs ? C'est possible mais cela créerait rapidement des problèmes de compatibilité et de disponibilité des accessoires.

Le passage à l'USB-C serait de toute façon transitoire, Apple étudiant la possibilité de proposer un iPhone sans aucune connectique physique, tout passant en sans fil, de la charge au transfert de données.