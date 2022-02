L'iPhone 6 Plus est officiellement vintage

Pas encore obsolète mais ancien. Apple ajoute l'iPhone 6 Plus à sa liste d'appareils vintage et à l'échelle mondiale.

Cette semaine, Apple a placé un nouvel iPhone dans sa liste d'appareils anciens. Il s'agit de l'iPhone 6 Plus qui avait été lancé en septembre 2014 aux côtés de l'iPhone 6. Ce dernier ne l'accompagne pas (encore) dans cette liste officielle des appareils dits vintage pour le monde entier.

Par rapport à l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6 avait été abandonné ultérieurement par Apple avec une disponibilité qui avait perduré plus longtemps chez certains revendeurs.

" Les produits sont considérés comme anciens lorsque Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans ", explique Apple. À noter que la dernière mise à jour iOS pour l'iPhone 6 Plus remonte à 2019 avec iOS 13.

Avant la liste fatidique

Après la liste des iPhone anciens, il y a la liste des iPhone obsolètes pour lesquels la commercialisation a été interrompue il y a donc plus de sept ans. Cela marque la fin de toute possibilité de réparation. " Apple n'effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes. "

Hormis l'iPhone 6 Plus, la liste des iPhone anciens d'Apple contient actuellement l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5 et l'iPhone 5c, mais pas l'iPhone 5s.