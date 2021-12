iPhone : les bons gestes pour éviter les arnaques et piratages de fin d'année

Des experts en sécurité alertent sur la multiplication des arnaques visant principalement les possesseurs d'iPhone en cette période de fêtes de fin d'année et invitent à opérer quelques réglages au sein des terminaux pour éviter le drame.

Plusieurs experts en sécurité alertent sur l'augmentation des campagnes d'arnaques diverses et variées qui circulent en ligne ces dernières semaines. Des pièces qui profitent des périodes de fin d'année et de la frénésie des achats et offres diverses pour exploiter les failles de certains appareils ou même directement chez les utilisateurs pour organiser des escroqueries.

Premier conseil donc de Chris Hauk de Pixel Privacy : "Gardez votre iPhone protégé par un code d'accès ou Face ID ou Touch ID à tout moment". L'objectif est d'éviter qu'un tiers puisse accéder au contenu du smartphone pour se rendre à une adresse Internet vérolée ou y installer un malware ou spyware quelconque. Le conseil semble basique pourtant un grand nombre d'utilisateur désactive l'étape de l'identification pour un accès plus rapide à leur smartphone, une tendance renforcée depuis la pandémie et le fait qu'Apple ne mise plus que sur FaceID pour identifier les utilisateurs automatiquement, un FaceID mis à mal par le port de masques chirurgicaux...

Jamie Ahktar de CyberSmart recommande également de systématiquement mettre à jour les applications et services. L'objectif est de toujours avoir des logiciels à jour, notamment sur le volet sécuritaire avec la correction de failles et bugs qui permettraient à des cybercriminels d'infecter les appareils à distance. Ce dernier évoque également la nécessité d'éviter de se connecter aux points d'accès WiFi publics ou d'utiliser un VPN pour se protéger.

Il est également recommandé de changer régulièrement de mot de passe et d'utiliser un mot de passe fort via la méthode NCSC qui propose de combiner trois mots aléatoires, mais mémorisables pour chaque mot de passe utilisé. Sur iPhone, iCloud Keychain permet de générer des mots de passe fort automatiquement.

Enfin le dernier conseil n'est pas un réglage à opérer ou manipulation précise, mais fait appel au bon sens de chacun : restez méfiants face aux liens que l'on peut vous envoyer, aux offres souvent trop alléchantes ou aux sites inconnus. En cas de doute, mieux vaut faire l'impasse sur une offre que voir son argent partir en fumée.