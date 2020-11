Rétablissez votre iPhone à la normale avec iMyFone Fixppo

iMyfone Fixppo iOS System Recovery Software est un outil de réparation professionnelle pour iOS, iPadOS, tvOS permettant de rétablir le fonctionnement optimal de votre appareil à la suite d’un blocage.

Si votre iPhone est bloqué et que malgré toutes vos tentatives vous n’arrivez pas à le récupérer, cette astuce est faite pour vous. Parce que l’appel à un spécialiste technique est souvent (très) coûteux, il est préférable de réparer ce genre de problème soi-même. Cela est possible à travers de nombreux logiciels spécialisés, nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui iMyFone Fixppo iOS System Recovery Software, qui vous permettra de corriger tous types de blocages en quelques minutes, le tout sans devoir réinitialiser complètement votre appareil, et donc, perdre l’ensemble de vos données.

Le Mode standard du logiciel Fixppo dispose de 2 types de technologie exclusive pour réparer en un clic, pour entrer ou quitter le mode de récupération. Tout cela toujours sans aucune opération sur votre appareil et sans pertes de données. Résolvez les problèmes d’iPhone bloqués en mode DFU en un instant. C’est également la meilleure alternative lorsque vous obtenez une erreur en utilisant iTunes pour mettre à jour / restaurer votre appareil, ou lorsque votre device est bloqué par iTunes. Le logiciel vous permet également de revenir à la version précédente du système d'exploitation iOS sans jailbreak si vous n'êtes pas satisfait de la dernière version disponible d'Apple. Enfin, le logiciel peut résoudre les problèmes système des iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV grâce à une technologie avancée, mais cette fois-ci, toutes les données seront effacées.

L’utilisation du logiciel est très simple. Téléchargez-le et installez-le, au lancement, vous devriez obtenir ceci.

Choisissez ensuite le mode de réparation qui vous convient et téléchargez le firmware adapté.

Vous pourrez ensuite remettre votre téléphone à la normale, toujours d’un simple clic. N’oubliez pas de connecter votre téléphone à votre ordinateur pour que le logiciel détecte votre téléphone.

De plus, Fixppo dispose d’une assistance personnalisée permettant de vous guider à travers chaque étape de la récupération si jamais vous rencontrez le moindre problème. Vous n’avez pas besoin de vous soucier des intrusions dans votre vie privée ni du manque de connaissances techniques. Vous pourrez résoudre facilement les problèmes iOS, iPad OS, tvOS sur votre appareil, et ce, en quelques clics.

Signalons enfin que le logiciel dispose d’une version d’essai pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, alors n’hésitez pas à l’essayer !