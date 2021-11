iPhone 12, 13 et Mac M1 : Apple annonce la réparation par soi-même

Le groupe de Cupertino fait aujourd'hui une annonce pour le moins inattendue qui va à l'encontre de ses pratiques historiques pour la réparation de ses appareils. Début 2022, Apple va proposer un programme de réparation en libre-service dénommé Self Service Repair.

Ce programme sera d'abord pour les États-Unis, avant une ouverture à d'autres pays tout au long de 2022. Il concernera dans un premier temps les iPhone 12 et 13, puis ultérieurement les ordinateurs Mac équipés de puces M1.

Dans le cadre d'une première phase, les utilisateurs pourront eux-mêmes réparer des éléments comme l'écran, la batterie ou la caméra de l'iPhone. D'autres réparations arriveront dans le courant de l'année prochaine.

Avec des compétences techniques nécessaires

Plus de 200 pièces détachées et outils pour effectuer une réparation pourront être achetés via le site en ligne Apple Self Service Repair, tandis que des manuels de réparation seront mis à disposition. Apple souligne en toute logique que son programme s'adresse à des personnes avec des compétences techniques suffisantes.

" Pour la clientèle dans sa très grande majorité, le recours à un service de réparation professionnel faisant intervenir des équipes techniques certifiées utilisant des pièces détachées d'origine Apple reste le moyen le plus sûr et le plus fiable d'obtenir une réparation ", écrit Apple.

C'est quoi qu'il en soit une possibilité de réparation surprise, alors qu'Apple n'est pas franchement fan du droit à la réparation. Elle n'aura pas d'incidence sur la garantie de l'appareil si la réparation par soi-même est correctement conduite. Il faudra toutefois garder son sang-froid et ne pas commettre d'impair fatal qui viendrait annuler la garantie…

Les prix pour les pièces détachées et les outils n'ont pas été précisés pour le moment. Après une réparation, les pièces usagées renvoyées pour un recyclage permettront de bénéficier d'un crédit d'achat.