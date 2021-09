iPhone : le prochain modèle sans aucun connecteur pour éviter l'USB-C ?

Avec la sortie de l'iPhone 12, Apple faisait apparaitre un nouveau système de recharge sans fil magnétique baptisé MagSafe, l'occasion pour la marque d'attirer les regards sur un nouvel accessoire tout en éludant l'absence de chargeur secteur dans les boites de ses appareils.

Un premier pas vers un smartphone qui ne proposerait finalement plus de port Lightning, ni même USB, comme le souhaite l'Europe. Car depuis quelques semaines, l'Europe insiste sur la volonté d'imposer l'USB-C comme un port de recharge universel pour tous les smartphones du marché.

Si la majorité des smartphones Android propose cette connectique depuis quelques années, Apple a toujours refusé d'y céder, préférant sa propre connectique Lightning... Apple a déjà commenté la situation, précisant être "préoccupée par le fait qu'une réglementation impose un seul type de connecteur, au risque d'étouffer l'innovation au lieu de l'encourager". Quand on sait depuis combien de temps Apple exploite le lightning, on se demande où se situe l'innovation, mais soit...

Apple pourrait toutefois esquiver la réglementation en faisant le choix de faire disparaitre purement et simplement le connecteur de son iPhone. La recharge filaire via le port MagSafe n'est pas sans défauts, mais Apple pourrait investir pour développer un peu plus le système et le rendre plus performant. L'Europe ayant déjà indiqué ne pas souhaiter légiférer sur la charge sans fil, la porte est donc grande ouverte pour Apple.

Même si la loi venait à être adoptée, les fabricants auront 24 mois pour s'y plier. Apple regrette un laps de temps trop court, mais dans les faits, la solution MagSafe serait toute trouvée.