iPhone et résistance à l'eau : Apple écope d'une amende de 10 millions d'euros

L'autorité italienne de la concurrence annonce qu'elle inflige à Apple une amende de 10 millions d'euros pour des pratiques commerciales trompeuses. Le groupe de Cupertino devra en outre publier un extrait de la décision sur son site web italien. Une sorte de publicité forcée qui n'est jamais du plus bel effet.

La sanction est en lien avec la résistance à l'eau de l'iPhone et la diffusion de messages promotionnels pour différents modèles. Sont cités l'iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Dans les messages promotionnels, il était mis en avant la résistance à l'eau pour une profondeur maximale variant entre 1 et 4 mètres en fonction des modèles et pour une durée de jusqu'à 30 minutes.

Selon l'autorité italienne, Apple n'indiquait pas clairement que pour de telles valeurs, les iPhone avaient été testés dans des conditions de laboratoire contrôlées, et non dans des conditions normales d'utilisation.

Aussi un problème pour la garantie

En outre, une clause de non-responsabilité selon laquelle les dommages causés par un liquide ne sont pas couverts par la garantie a été jugée trompeuse au regard de ce qui était mis en avant dans les messages promotionnels sur l'aspect de résistance à l'eau.

L'autorité italienne ajoute par ailleurs que le refus d'Apple de fournir un service de garantie lorsque des iPhone concernés étaient endommagés par un liquide constituait une pratique commerciale agressive.



Rappelons que ce sont l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus en septembre 2016 qui ont été les premiers iPhone résistants à l'eau et la poussière.