L'iPhone SE 2020, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 et les AirPods Pro en promotion

Le bon du jour concerne l'iPhone SE 2020 qui propose un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous pourrez profiter du smartphone iPhone SE 2020 (coloris Rouge) à 377 € seulement au lieu de 480 € chez Rakuten !



Poursuivons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui propose un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il intègre un cardiofréquencemètre optique situé au dos du boîtier, et permettra le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),...

Ce bracelet connecté Mi Band 5 est compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne.

Le bracelet connecté Mi Band 5 de Xiaomi est actuellement à 39 € au lieu de 49 € chez la Fnac.



Enfin, vous pourrez profiter des écouteurs sans fil d'Apple, les AirPods Pro qui intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations. Ces écouteurs d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures, tandis que la charge se fait sans fil grâce à sa compatibilité Qi ou via une connectique Lightning. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

Amazon propose actuellement les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 209 € au lieu de 279 € !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant AliExpress qui lance les Hottes Days pour compenser le décalage du Black Friday, mais aussi TOUS les smartphones en PROMOTION pour Black Friday et Noël (Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor...) !