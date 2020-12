L'iPhone SE 2020 à 406 €, mais aussi les promos de jour (Huawei P40, Xiaomi MiBro Air, iPhone 11 Pro ...)

Découvrez les nouvelles promotions de la journée avec des smartphones, des montres et bracelets connectés, une carte mémoire microSD, mais aussi un aspirateur-balai, etc..

Le bon plan du jour concerne l' iPhone SE avec un design aclassique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

L'iPhone SE 2020 64 Go est actuellement proposé à 406 € au lieu de 489 € chez Rakuten !



