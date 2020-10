L'iPhone SE 2020 à prix réduit, mais aussi la Nintendo Switch lite, le Dyson V10, ...

Le bon plan du jour concerne le nouvel iPhone SE avec un design aclassique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous pourrez retrouver l'iPhone SE dans sa version 64 Go en rouge à 415 € au lieu de 489 €, mais aussi dans sa version 128 Go en noir à 475 € au lieu de 549 € chez Rakuten.



Mais ce n'est pas le seul bon plan de la journée. Effectivement, vous pourrez retrouver notre liste non exhaustive ci-dessous :

