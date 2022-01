iPhone SE 2022 : même design, la 5G en plus

L'iPhone SE couvre l'ouverture de gamme chez Apple et permet de fournir un modèle compact à un prix assez bas pour pouvoir maintenir la série de référence à des tarifs haut de gamme.

Une nouvelle génération devrait être présentée cette année, peut-être dès le printemps, et il semble que le modèle reprendra une nouvelle fois le même design hérité de l'iPhone 8, avec un format compact, un affichage 4,7 pouces LCD et un lecteur d'empreintes Touch ID à la base.

La nouveauté se situera à l'intérieur avec un SoC Apple Ax récent (Apple A14 ou A15) qui lui permettra de proposer une compatibilité 5G.

Cela pourrait en faire un modèle très intéressant pour qui veut profiter de l'écosystème iOS et de l'accès aux réseaux mobiles de dernière génération sans dépenser un minimum de 800 €.

Selon @dylandkt, Apple préparerait par ailleurs un autre iPhone SE dont le design serait cette fois calqué sur l'iPhone XR et l'iPhone 11 mais avec une diagonale d'écran un peu plus petite et qui aurait été reporté à 2024.

Il a déjà été question de rumeurs d'un iPhone SE plus grand que le modèle actuel et dont la diagonale serait comprise entre 5,7 et 6,1 pouces et dont le capteur photo avant serait logé dans un poinçon.