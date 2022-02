iPhone SE avec 5G : une annonce vers le 8 mars

Avec également un nouvel iPad et iOS 15.4, Apple prévoirait d'annoncer le premier iPhone SE compatible 5G au mois de mars prochain.

Selon les informations de Bloomberg qui cite une source anonyme proche du dossier, Apple prévoit de dévoiler un nouvel iPhone à bas prix ainsi qu'une mise à jour d'un iPad dans le cadre d'un événement en ligne aux alentours du 8 mars prochain.

L'iPhone en question serait un iPhone SE de troisième génération dont la production aurait débuté et qui ne bénéficierait pas de la charge sans fil MagSafe, mais d'une charge sans fil Qi classique. Rappelons que la sortie du précédent modèle d'iPhone SE date d'avril 2020 à un prix d'introduction à partir de 489 €.

Avec capteur photo amélioré, l'iPhone SE 3 embarquerait un SoC Apple A15 et c'est un type d'appareil qui profiterait pour la première fois de la compatibilité 5G. Le format avec écran de 4,7 pouces serait conservé. A priori, il n'y aurait pas d'évolution concernant la présence de Touch ID.

Hormis l'iPhone le plus abordable d'Apple

La mise à jour de l'iPad serait pour l'iPad Air et donc une 5e génération avec un processeur plus rapide et également la compatibilité 5G. Bloomberg évoque en outre un nouveau Mac équipé de puces conçues par Apple qui pourrait aussi arriver dès le mois de mars.

Le calendrier serait propice à la publication d'iOS 15.4 en version finale, alors qu'une version bêta a fait son apparition à la fin du mois dernier. Un apport notable est la prise en charge de l'authentification par Face ID avec le port d'un masque. Cela ne concernerait que les iPhone 12 et iPhone 13.

" Étant donné que la date prévue est encore éloignée de plus d'un mois, les plans d'Apple peuvent être modifiés en cas de retard de production ou autres changements ", souligne la source de Bloomberg. Apple n'a évidemment pas fait de commentaire.