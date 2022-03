iPhone SE 3 : un prix réellement d'entrée de gamme ?

Apple prépare actuellement la sortie d'un nouveau smartphone d'entrée de gamme. L'iPhone SE 3 pourrait ainsi changer la donne et se montrer véritablement attractif de par son prix.

Apple est-elle prête à se lancer sérieusement dans le smartphone d'entrée de gamme ? C'est ce que suggèrent plusieurs rumeurs évoquant la préparation d'un iPhone SE 3 qui pourrait véritablement se positionner dans l'entrée de gamme de par son prix.

Les précédentes tentatives d'Apple sur ce segment se sont plutôt soldées par des échecs. Car même si les produits ont connu un certain succès, les prix pratiqués sur l'iPhone SE et iPhone SE 2 n'ont pas permis d'en faire un smartphone véritablement plébiscité par le grand public.

L'iPhone SE 2 a ainsi été lancé au tarif de 489€, un prix très élevé pour un appareil supposé être accessible, qui plus est pour un iPhone 8 avec un écran LCD de 4,7 pouces doté d'une configuration remise à jour.

Selon les rumeurs, l'iPhone SE 3 devrait reprendre le design de l'iPhone SE 2, avec une puce plus récente et la gestion de la 5G. Son tarif, selon l'analyste John Donovan, pourrait s'articuler autour des 300$ en lieu et place des 399$ du modèle actuel.

Avec un iPhone SE 3 à 300$, Apple viendrait bousculer bien plus de smartphones Android du marché proposés par Samsung et sa gamme Galaxy A, ainsi que Xiaomi et ses Redmi ou OPPO.