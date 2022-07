L'iPhone serait plus fiable que les smartphones Android

Selon une étude mise en avant par le groupe Fnac Darty, l'iPhone serait le smartphone le plus fiable du marché, devant les terminaux sous Android.

Le groupe français Fnac Darty s'est récemment penché sur la fiabilité et la durabilité des différents produits proposés au sein de ses enseignes. Un observatoire qui est désormais proposé depuis 4 ans maintenant et qui permet d'obtenir une vue sur le sérieux de certaines marques.

L'étude se fait selon trois critères principaux : réparabilité des smartphones, fiabilité et durée de disponibilité des pièces détachées.

Le premier indice correspond au taux de réparation combiné à la durée de disponibilité des pièces détachées. La fiabilité est calculée en divisant le nombre de smartphones réparés ou échangés en SAV par le nombre de smartphones qui sont encore actuellement sous garantie légale de conformité.

Les trois critères permettent d'obtenir un score global de durabilité et de fiabilité établi avec un maximum de 200 points.

Fnac Darty s'est penché sur les cas de plus de 40 000 clients en leur demandant pourquoi ils étaient amenés à réparer ou à faire échanger leur produit.

Apple se positionne au top du classement des marques proposant les smartphones les plus fiables, avec une moyenne dopée par les 5 ans de mise à disposition de ses pièces détachées.

Samsung arriver second malgré les pièces détachées disponibles pendant 7 ans avec une moyenne handicapée par un plus fort taux de retour SAV. Suivent Honor et Huawei dans le classement.

Si Apple occupe la première place, c'est aussi en grande partie parce que la marque ne propose qu'un nombre très limité de smartphones sur le marché, ce qui garantit une certaine maitrise des pièces détachées. L'orientation uniquement haut de gamme d'Apple est également pour beaucoup dans sa position.