iPhone : un téléobjectif périscopique... en 2022

Apple aurait pris contact avec ses fournisseurs dans le but d'équiper ses iPhone d'un téléobjectif périscopique. La marque américaine a déjà opéré quelques changements cette année auprès de ses partenaires, notamment en confiant au chinois SEMCO la gestion de l'objectif de l'iPhone 12 qui promet un autofocus plus précis et rapide.

Mais en 2022, on devrait enfin voir arriver sur iPhone le tout premier téléobjectif périscopique, qui permettrait à Apple d'avoir un véritable zoom x5 ou x10 optique, et de combiner le tout pour obtenir une capacité de zoom allant jusqu'à X100 tout en conservant une grande qualité d'image.

Apple pourrait ainsi venir jouer des coudes avec Huawei, premier du marché grand public à avoir lancé ce système, ainsi que Samsung. Rappelons qu'actuellement, le téléobjectif disponible sur iPhone limite le zoom optique à 2X.