Cdiscount Mobile : des iPhone X et XR ou des Samsung S10 offerts avec un forfait mobile 100 Go

Jusqu'au 12 septembre inclus, Cdiscount Mobile propose de nombreux smartphones offerts, reconditionnés ou neufs, avec la souscription d'un forfait mobile 100 Go.

Pendant encore quelques jours, Cdiscount Mobile offre plusieurs smartphones reconditionnés avec la souscription du forfait mobile 100 Go. Il s'agit des iPhone X, l'iPhone XR, et Samsung S10. Notons aussi que le Samsung A13 et l'OPPO A16S font partie de la même opération, mais que ces derniers sont neufs.

Rappelons que l'iPhone XR est doté d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Il profite de la puce A12 Bionic avec 64 Go de mémoire interne. Il est accompagné d'un capteur de 12 mégapixels offrant une autonomie de plus de 13 heures en regardant des vidéos.

Pour l'occasion, l'iPhone XR reconditionné est offert si vous choisissez le forfait mobile 4G 100 Go à 24,99 € avec 24 mois d'engagement.

L'offre comprend :

100 Go de data en France métropolitaine

23 Go en Europe et DOM

Appels / SMS / MMS illimités en France métropolitaine

Réseau Bouygues télécom

Possibilité de portabilité (besoin du RIO)

Vous aurez donc le choix entre 5 smartphones offerts gratuitement en échange d'un abonnement à un forfait mobile 100 Go avec engagement de 24 mois :

iPhone XR reconditionné (forfait 100 Go à 24,99 €)

iPhone X reconditionné (forfait 100 Go à 22,99 €)

Samsung S10 reconditionné (forfait 100 Go à 24,99 €)

Samsung A13 neuf (forfait 100 Go à 16,99 €)

Oppo A16 S neuf (forfait 100 Go à 16,99 €)

A noter également la possibilité d'obtenir un iPhone 11 reconditionné pour seulement 99,99 € avec un forfait 100 Go à 29,99 €.

Découvrir les offres de Cdiscount Mobile





Voici ce que propose la concurrence au niveau des forfaits mobiles sans smartphone associé, avec les offres de Sosh avec ses 2 forfaits 100 Go et 120 Go à 15,99 € et 19,99 € par mois, de Free Mobile et son forfait 110 Go à 13,99 € par mois, ou RED avec ses 3 forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 5, 15, et 20 € par mois et enfin B&You avec ses forfaits 1, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 14,99 € et 19,99 € par mois.