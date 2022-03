IPTV : Les grosses amendes n'empêchent pas les pirates de relancer leurs sites

En 2018, le fournisseur de télévision par satellite Dish attaque en justice les propriétaires du site SetTV qui piratait ses flux vidéo. Le site a ensuite été fermé avec en prime une amende de 90 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dish pensait être tranquille, mais c'est sans compter sur Jason LaBossiere, Sean Beaman et Stefan Gollner, les fondateurs de SetTV qui ont relancé de nouveaux sites IPTV illégaux et tout cela depuis leur prison !

Dish accuse en effet les condamnés de contrôler les sites illégaux ExpediteTV, MundoTV et Must TV, vient de déposer à nouveau plainte et souhaite que la condamnation soit beaucoup plus lourde.

Dans ce combat, NagraStar et SlingTV rejoignent Dish dans cette nouvelle plainte. Le groupe décrit la manière dont les accusés piratent les flux vidéo en mettant en place un système de codes, de paiement et de distribution sur les différentes plateformes. L'amende devrait donc être beaucoup plus salée qu'à l'origine.