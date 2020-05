L'IPTV est en tête des modes de réception de la télévision

D'après le dernier Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la réception de la télévision par Internet (IPTV) reste le principal mode de réception de la télévision dans les foyers.

Le constat n'est pas nouveau, avec cependant une forme de stabilisation au cours du deuxième semestre 2019 qui est la période considérée. L'IPTV représente ainsi 58,4 % des foyers équipés d'au moins un téléviseur.

Dans le même temps, la télévision via la TNT connaît un léger rebond en fin de second semestre à 49,6 %. Pour 22 % des foyers équipés en téléviseurs, la TNT est du reste l'unique mode de réception de la télévision.

? La #TNT demeure sans conteste essentielle : elle constitue l’unique mode de réception pour 22 % des foyers équipés en téléviseurs ? pic.twitter.com/Kwgi8Eelwu — CSA (@csaudiovisuel) May 7, 2020

Près d'un tiers des foyers disposent d'au moins deux modes de réception de la télévision. Le CSA souligne que la TNT est le mode de réception privilégié pour les postes secondaires.

À 92,5 %, le téléviseur est l'écran le plus répandu dans les foyers et il est connecté à Internet pour plus de 79 % des foyers. Le décodeur TV des FAI est alors le mode de connexion utilisé pour 80 % des foyers équipés.