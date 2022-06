Les accès internet en IPv6 majoritaires en France

Selon l'Arcep et en se basant sur les données de l'Apnic (un registre régional d'adresses IP), Akamai, Facebook et Google, la France a franchi la barre symbolique des 50 % d'accès à internet proposant de l'IPv6 activé. C'est une estimation à 51,2 % avec la médiane entre les données.

" L'Arcep encourage tous les acteurs à maintenir leurs efforts, en effet, l'épuisement progressif des adresses IPv4 rend nécessaire une transition complète de l'ensemble de l'écosystème internet vers IPv6 à moyen terme ", écrit le gendarme français des télécoms.

La migration d'IPv4 vers IPv6 se fait de manière progressive. Il y a une phase de cohabitation en parallèle d'IPv6 avant une phase d'extinction avec le remplacement total d'IPv4. Grâce à un codage sur 128 bits, le protocole IPv6 autorise 3,4 x 10^38 possibilités pour les adresses IP, contre près de 4,3 milliards avec IPv4.

La France dans le Top 10

Avec la médiane des données pour juin et sur le Top 100 des pays avec le plus d'internautes, c'est l'Inde qui arrive en tête avec 67,2 % des accès internet proposant de l'IPv6. Le podium est complété par la Belgique (59,9%) et la Malaisie (59,6 %).

La France est classée au septième rang mondial derrière l'Allemagne (54,5 %), l'Arabie saoudite (54,2 %) et la Grèce (52,3 %).

Dans son dernier baromètre annuel pour la transition vers l'IPv6 en France, l'Arcep a indiqué que mi-2021 et sur le réseau fixe, le taux de clients activés en IPv6 pour Free et Orange était à plus de 99 % et 83 %, 44 % pour Bouygues Telecom et 4,1 % pour SFR.

Sur le réseau mobile, Bouygues Telecom était à 87 % de clients Android et plus de 99 % de clients iPhone activés en IPv6. Des taux de 47 % et 66 % pour Orange, 13 % et 90 % pour SFR. Free Mobile était à la traîne avec 1 % de clients Android et 0 % de clients iPhone.