iRobot : de l'IA pour des robots aspirateurs plus efficaces

iRobot a ainsi annoncé une mise à jour d'envergure pour ses produits avec l'intégration de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle au menu pour un nettoyage plus efficace. Une nouvelle version de l'application mobile iRobot Home sera également déployée, l'application est compatible avec les aspirateurs Robots Roomba ainsi que les laveurs Braava.

La nouvelle application devrait proposer une personnalisation à l'extrême des paramètres de nettoyage, avec la possibilité de lancer des cycles de nettoyage plus fréquents et localisés. Il sera ainsi possible d'insister sur les zones de passage du foyer et celles généralement les plus sales.

Il sera également possible de créer des zones d'interdiction de passage pour le robot, ainsi que des zones d'accès limitées. La création de raccourcis associés à des tâches spécifiques sera également au menu, il sera par exemple possible d'activer un nettoyage sous la table du salon d'un clic après un repas.

Les algorithmes déployés permettront également de définir le meilleur moment pour lancer des cycles de nettoyage en réalisant des prévisions sur l'absence des utilisateurs. Il sera également possible d'associer certains aspirateurs avec d'autres appareils connectés pour automatiser certaines tâches sur d'autres appareils.

Les aspirateurs verront aussi apparaitre des réglages de cycles de nettoyage en fonction des saisons avec des passages plus réguliers dans les entrées en hiver ou lors des pertes de poils des animaux de compagnie. La mise à jour a été déployée ce 25 aout et apparait progressivement auprès des utilisateurs.