iRobot Roomba i7 : bon plan sur le robot aspirateur accompagné de notre sélection du jour

Aujourd’hui, nous mettons en avant le robot aspirateur iRobot Roomba i7 qui profite de 33 % de réduction sur Boulanger

Le robot aspirateur est silencieux avec seulement 58 dB. Grâce à ses capteurs et son système de cartographie des plus efficaces, il peut éviter les chocs sans pour autant oublier des zones à nettoyer. Vous avez aussi la possibilité de le programmer depuis l’application sur constructeur.

Il est équipé d’un système d’aspiration des plus performants, même pour les petites particules de poussière. Il est fonctionnel sur les tapis à poil court ou même les poils longs. Enfin, comptez une autonomie totale de 60 minutes d’aspiration, de quoi couvrir assez facilement la totalité de la surface de votre habitation. Enfin, il est compatible avec Google Assistant et Alexa pour plus de connectivité.

L’aspirateur robot iRobot Roomba i7 au prix de 449 € au lieu de 679 € sur le site de Boulanger !



