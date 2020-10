Iskur : Razer lance son premier fauteuil dédié aux joueurs

La marque Razer a récemment présenté quelques nouveautés, dont une première pour le fabricant : son tout premier siège dédié aux joueurs.

Il est étonnant de voir combien d'autres marques sont apparues sur un marché quasi vide ces dernières années pour s'imposer comme des références alors que Razer, exclusivement tournée vers les gamers ne s'était pas encore lancée sur le sujet.

Baptisée Iskur, le fauteuil se veut ergonomique et orienté vers "les joueurs hardcore" notamment grâce à un système de soutien lombaire intégré et réglable. Il est équipé de mousses à mémoire de forme de différente densité en fonction des zones de soutien et sa forme vise à s'adapter à la colonne vertébrale de l'utilisateur.

Les accoudoirs sont similaires à ceux que l'on retrouve chez d'autres marques et sont réglables sur 4 axes. Razer indique que son fauteuil est prévu pour les joueurs mesurant entre 170 et 190 cm avec un poids maximal de 130 kg.

Le fauteuil Iskur est déjà proposé à la précommande au tarif assez salé de 499,99€ mais aucune date de sortie n'est pour l'instant communiquée.