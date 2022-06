L'armée israélienne va prochainement équiper certaines de ses unités de Xaver 1000, un dispositif mobile proposé par la société d'imagerie Camero-Tech qui permet littéralement de "voir à travers les murs".

L'appareil se présente comme un panneau radar disposant d'un écran qui permet de voir à travers les matériaux de construction les plus courants à une distance maximale de 20 mètres.

Il est capable d'identifier la présence de formes de vies dans un logement, de définir combien de personnes sont présentes, où elles se trouvent, si elles sont mobiles ou statiques et d'évaluer avec précision la distance par rapport à l'appareil et l'une par rapport à l'autre. Il est même possible de déterminer si une personne est assise, debout ou couchée.

Le dispositif mise sur des ondes radar et peut être positionné à distance de l'habitation à observer ou directement sur un mur. La vue proposée à l'écran n'est pas aussi précise que celle que l'on pourrait avoir avec une caméra traditionnelle, mais propose suffisamment d'informations pour repérer avec précision des cibles.

Ce type d'appareil pourrait permettre à des unités d'élite de mieux estimer le nombre de personnes dans une pièce avant d'intervenir, voire de repérer des otages pour mieux programmer des actions.