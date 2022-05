ISS : un drapeau soviétique déployé dans l'espace par des cosmonautes

Actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS), les cosmonautes Oleg Artemiev et Denis Matveïev de l'Agence spatiale russe Roscosmos ont effectué la semaine dernière une sortie extravéhiculaire.

Cette cinquième sortie dans l'espace de l'ISS pour cette année a duré 7 heures et 42 minutes. Les deux cosmonautes ont accompli leurs principaux objectifs, dont l'activation du nouvel ERA (European Robotic Arm) et le monitoring de ses premiers mouvements commandés.

Long de 11 mètres, le bras télémanipulateur européen sera capable selon l'Agence spatiale européenne ESA de manipuler jusqu'à 8 tonnes de matériel avec une précision de 5 mm. Fixé au module de laboratoire polyvalent russe Nauka, il facilitera les déplacements des astronautes d'un site à un autre.

Les autres bras télémanipulateurs de l'ISS sont canadien et japonais avec le Canadarm2 et le JEMRMS (Japanese Experiment Module-Remote Manipulator System) qui sont sur le segment orbital américain. Ils n'ont pas la capacité d'atteindre plusieurs zones du côté russe.

L'ISS pas épargnée par la guerre sur Terre ?

Dans le cadre de cette sortie extravéhiculaire, les deux cosmonautes ont pris le temps de déployer et photographier un drapeau soviétique sur le côté extérieur du module Nauka. Il s'agissait d'une réplique de la bannière de la Victoire. En plus du marteau et de la faucille, ce drapeau rouge porte une inscription pour commémorer celui planté par l'armée soviétique sur le palais du Reichstag lors de la prise de Berlin par l'Armée rouge en 1945.

Selon l'agence de presse russe TASS, l'idée de déployer une réplique de cette bannière de la Victoire dans l'espace est venue de Oleg Artemiev. Elle évoque le " symbole officiel de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. "

Un tel drapeau apparaît lors des défilés du 9 mai en Russie qui correspond au Jour de la Victoire et la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans le contexte actuel, la question se pose néanmoins de savoir si les cosmonautes n'ont pas agi en référence à la guerre en Ukraine. Une offensive militaire que la propagande de la Russie justifie par une dénazification et un nationalisme antirusse.

Les symboles comptent beaucoup dans l'espace et l'ISS...

N.B. : Crédits images : Roscosmos - YouTube.