ISS : SpaceX gagne des vols habités supplémentaires

L'Agence spatiale américaine a annoncé cette semaine l'attribution de trois missions supplémentaires à SpaceX pour le transport d'astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) et leur retour sur Terre. Ce sont désormais neuf vols habités vers l'ISS pour SpaceX.

Aux futures missions SpaceX Crew-4 et Crew-5 en 2022, puis Crew-6 en 2023, viennent ainsi s'ajouter Crew-7, Crew-8 et Crew-9. Les missions SpaceX Crew-1, Crew-2 et Crew-3 avaient décollé en 2020 et 2021, et le retour pour Crew-3 se fera fin avril prochain.

Avec les missions Crew-7, Crew-8 et Crew-9, il est évoqué un contrat dont le montant total est porté à un peu plus de 3,49 milliards de dollars pour SpaceX, avec une période d'exécution qui se termine le 31 mars 2028.

En attendant Starliner de Boeing

L'annonce de la Nasa rappelle au passage qu'en 2014 et hormis SpaceX, Boeing avait également été sélectionné pour développer un vaisseau CST-100 Starliner en tant qu'autre moyen de transport d'astronautes à bord de l'ISS.

Boeing a reçu un contrat de six missions d'un montant total de 4,2 milliards de dollars. Reste que Starliner est encore en phase de test sans équipage. Le prochain vol d'essai est pour le moment prévu pour mai 2022 au mieux.